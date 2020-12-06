Türk uzmanlar yaptı dünyada ilk ve tek! Burun damlası Covid-19 aşısı üretildi yüzde 99 koruyor

Koronavirüs salgının durdurmak için dünyanın dört bir köşesinde aşı çalışmaları sürerken, Türkiye'den tüm dünyayı geride bırakan adım geldi. Türk doktorlar, burundan damlatılan ve koronavirüsü yenen aşı üretti. Damla aşı yüzde 99 başarı sağladı...

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Koronavirüs salgınında tüm umutlar aşıya bağlanırken, her gün yeni bir aşı haberi çıkıyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara'da kendisinin bildiği virüse karşıtı geliştirilen etkisi çok yüksek üç çalışma olduğunu belirterek, "damla aşı"nın müjdesini verdi. İşte Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü...

Damla aşının hayvan çalışmaları bitti

Biri var ki bugüne kadar bilinen tam aşı yöntemlerinin uzağında yepyeni ve etkisi de bir o denli yüksek. Hayvan çalışmalarını tamamlayan aşının insan üzerindeki Faz-1 çalışmalarına muhtemelen 10 gün içinde başlanır.

Çin aşısından da BioNTech'in aşısından da çok farklı

Bu aşı diğerleri gibi eksi 70-80 soğukta saklamayı veya koldan enjekte edilmeye ihtiyaç duymuyor. Nazal yoldan, yani burun içine sıkılarak yapılan bu aşı Çin aşısı diye bilinen inaktif veya Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in laboratuvarı BionTech’in çalıştığı mRNA aşılarından oldukça farklı, proteine dayalı...

Aşı için milyar dolarlar mı gerekli?

Sohbetlerimizden çıkardım ki Almanya’nın, İngiltere’nin veya ABD’nin, milyarlarca dolar yatırım yaparak bu aşıların üretilmesinin sağlandığına ilişkin demeçlerinin ardında bir başka gerçek varmış. Bilim insanlarına “Siz boşuna uğraşmayın bu işler öyle ucuz değil, milyarlarca dolar gerektirir” baskılı algı üretmeyi amaçlıyormuş.

Ama Türk bilim adamlarını yıldıramadılar

Türk bilim insanları da yılmamış, araştırmış sonuçta bu işin öyle milyarlarca dolara ihtiyaç duymadığını, birkaç milyon lira ile bu işin çözülebileceğini görmüş. Bu konuda gönüllü bazı işadamlarının ve üniversitelerin de devreye girmesiyle önemli bir yere gelinmiş. Kendilerine ulaşmadığım ve izni olmadığı için şu an isimlerini yazmıyorum.

Yüzde 99 sonuç veriyor

Ancak bilim adamlarının gidip bizzat gördükleri, hatta bazılarının danışmanlık hizmeti verdikleri çalışmalardan alınan ilk sonuçlar en düşük yüzde 99 sonuç verdiğini göstermiş. Bir puan da diğerlerinin yapmadığı gibi aşının çok daha fazla kişiye yapılması yani yaygınlaşması halinde oluşabilecek hatalardan kaynaklı düşme için bırakılmış.

Saklamak için soğuk havaya ihtiyaç yok

Çünkü aşı doğrudan buruna damlatma yoluyla yapıldığı için kola iğne ile yapılandan oldukça az riskler içeriyor. Saklama koşulları da diğerleri gibi bir soğukluğa ihtiyaç duymuyor.

10 gün içinde insan deneyleri başlıyor

Hayvan deneylerini tamamlayan bilim insanları belki 10 gün içinde insan çalışmalarına başlamak için Faz1 aşamasına geçecek...

Yüzde yüz yerli sermaye ile üretilecek

Daha önemlisi ise bu aşıyı BionTech’te görüldüğü gibi ABD’nin Pfizer veya İngiltere’nin bir büyük firması değil, tamamı yerli yatırıma dayalı bir Türk firması üretecek; bunun için her türlü altyapısını da hazırlamış, sadece insan deneylerinin tamamlanmasına kalmış...