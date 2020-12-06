Andy-Ar'dan bomba korona aşısı anketi! Çin aşısına güven yüzde 5 çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 31 bin 896 kişinin koronavirüse yakalandığını, 196 kişinin öldüğünü, ağır hasta sayısının ise 5800 olduğunu açıkladı. Türkiye vaka sayısında dünya lideri oldu. Salgını durdurmak için en büyük umut koronavirüs aşılarında. Ancak, Andy-Ar'ın aşı anketi halkın korona aşısıyla ilgili komplo teorilerine prim verdiğini gösterdi. "Korona aşısı yaptırmam" diyenlerin oranı yüzde 60 çıktı. "Çin aısını yaptırırım diyenler ise sadece yüzde 5'te kaldı. Habertürk'ten Kübra Par, anketin sonuçlarını yazdı...