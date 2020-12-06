Andy-Ar'dan bomba korona aşısı anketi! Çin aşısına güven yüzde 5 çıktı
Koronavirüs salgının önüne geçmek için tüm umutlar covid-19 aşılarında. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Çin ile 50 milyon dozluk Covid-19 aşısı anlaşması yapıldığını açıkladı. Hem Bakan Koca hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "aşı olacağız" dedi. Ancak Andy-Ar'ın aşı anketinden çıkan sonuç kafaları karıştırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 31 bin 896 kişinin koronavirüse yakalandığını, 196 kişinin öldüğünü, ağır hasta sayısının ise 5800 olduğunu açıkladı. Türkiye vaka sayısında dünya lideri oldu. Salgını durdurmak için en büyük umut koronavirüs aşılarında. Ancak, Andy-Ar'ın aşı anketi halkın korona aşısıyla ilgili komplo teorilerine prim verdiğini gösterdi. "Korona aşısı yaptırmam" diyenlerin oranı yüzde 60 çıktı. "Çin aısını yaptırırım diyenler ise sadece yüzde 5'te kaldı. Habertürk'ten Kübra Par, anketin sonuçlarını yazdı...
Halkın yüzde 60’ı “Aşı yaptırmam” diyor!
Kiminle karşılaşsam “Aşı yaptıracak mısın?” diye soruyor. Çin aşısına kimse güvenmiyor. Şaşırtıcı bir biçimde Türk aşısına güven ise çok yüksek. İnsanların bu tavrını kamuoyu araştırmaları da ortaya koyuyor.
Faruk Acar’ın sahibi olduğu Andy-Ar Araştırma Şirketi tarafından yapılan son ankette “Aşı yaptırmayı düşünmüyorum” diyenlerin oranı yüzde 61 çıkmış.
Nedeni sorulduğunda ise yüzde 51 “Güvenmiyorum”, yüzde 14 “Gerek duymuyorum”, yüzde 14 ise “Yan etkilerinden korkuyorum” demiş.