BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  GÜNCEL

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi! Askeri eğitimler gerçekleştirilecek

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden yeni bir Navtex duyurusu yaptı.

Abone ol

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün yeni bir Navtex duyurusu yaptı.

Askeri eğitimler gerçekleştirilecek

Buna göre, 7 Aralık Pazartesi günü, sabah 07.30-08.30 saatleri arasında Girit Adası’nın güneydoğusunda, askeri eğitimler gerçekleştirilecek.

20 mil yarıçapındaki sahada yapılacak

Duyuruda eğitimlerin, belirtilen koordinatın merkezi olmak üzere 20 mil yarıçapındaki sahada yapılacağı kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Andy-Ar'dan bomba korona aşısı anketi! Çin aşısına güven yüzde 5 çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD’de gündem Türkiye’ye yaptırım! "Bu, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir"
Tiyatro oynanıyor PKK çekilmedi! Sincar'ı boşaltmadılar iddiası
62 fezleke daha TBMM’de! 50’si HDP’li milletvekillerine ait
Gram altından kasım ayında tarihi düşüş!  447,2 lira oldu
Antalya depreminin ardından konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bu akıllara zarar
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindisinin satışları düştü
Ahmet Hakan da tartışmaya katıldı: Kolumu sıyırmış Çin aşısı için sıranın bana gelmesini beklemekteyim
Ali Cem Köroğlu kimdir kaç yaşında ölüm sebebi nedir?
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 şüpheli gözaltına alındı
Türk uzmanlar yaptı dünyada ilk ve tek! Burun damlası Covid-19 aşısı üretildi yüzde 99 koruyor
Ali Cem Köroğlu kimdir kaç yaşında ölüm sebebi nedir?
Yorumlar