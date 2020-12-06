Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi! Askeri eğitimler gerçekleştirilecek

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden yeni bir Navtex duyurusu yaptı.

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Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün yeni bir Navtex duyurusu yaptı.

Askeri eğitimler gerçekleştirilecek

Buna göre, 7 Aralık Pazartesi günü, sabah 07.30-08.30 saatleri arasında Girit Adası’nın güneydoğusunda, askeri eğitimler gerçekleştirilecek.

20 mil yarıçapındaki sahada yapılacak

Duyuruda eğitimlerin, belirtilen koordinatın merkezi olmak üzere 20 mil yarıçapındaki sahada yapılacağı kaydedildi.