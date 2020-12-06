Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi! Askeri eğitimler gerçekleştirilecek

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden yeni bir Navtex duyurusu yaptı.Abone ol
Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün yeni bir Navtex duyurusu yaptı.
Askeri eğitimler gerçekleştirilecek
Buna göre, 7 Aralık Pazartesi günü, sabah 07.30-08.30 saatleri arasında Girit Adası’nın güneydoğusunda, askeri eğitimler gerçekleştirilecek.
20 mil yarıçapındaki sahada yapılacak
Duyuruda eğitimlerin, belirtilen koordinatın merkezi olmak üzere 20 mil yarıçapındaki sahada yapılacağı kaydedildi.
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