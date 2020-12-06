Ahmet Hakan da tartışmaya katıldı: Kolumu sıyırmış Çin aşısı için sıranın bana gelmesini beklemekteyim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da 'Alman aşısı mı, Çin aşısı mı' tartışmasına katıldı. Hakan, "Kolumu sıyırmış Çin aşısı için sıranın bana gelmesini beklemekteyim" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmadan önce Alman aşısı vurdurmak istediğini ancak fikrinin değiştiğini belirterek, "Çin aşısının üretimi daha pahalıymış... Üstelik daha çok insan üzerinde denenmiş... Üstelik uzun vadeli olumsuz bir etkisi olmayacağı biliniyormuş..." diye yazdı.

Hakan, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Bu yaklaşımım acayip sarsıldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmadan önce... Gönlüm Alman aşısından yanaydı.

Çünkü rahmetli babam, 'Alman arabasından şaşmayacaksın. Alman yaparsa sağlam yapar' ekolündendi. Onun tavsiyesini göz önünde bulunduruyordum. Üstelik Alman aşısında Uğur ve Özlem hocalar gibi yerli ve milli unsurlar da başat rol oynuyor ki bu da bir artı puandı.

Ama Fahrettin Koca ile konuşunca... Bu yaklaşımım acayip sarsıldı.

Çin aşısının üretimi daha pahalıymış... Üstelik daha zahmetliymiş... Üstelik daha çok insan üzerinde denenmiş... Üstelik geleneksel yöntemle üretiliyormuş... Üstelik uzun vadeli olumsuz bir etkisi olmayacağı biliniyormuş...

Son durumum şudur: Kolumu sıyırmış Çin aşısı için sıranın bana gelmesini beklemekteyim.