Erkan Baş'tan Perinçek'e sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'Kısmen İktidar' belgeselinde Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş ile ilgili "Kulaklarını çektim." ifadeleri tartışma yarattı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bu zübüğü ciddiye almayın" sözleriyle Perinçek'e sert tepki gösterdi.

Abone ol

Doğu Perinçek ile ilgili 140 Journos'un çektiği 'Kısmen İktidar' adlı belgesel sosyal medya platformu YouTube'da izleyicilerle buluştu. Perinçek şimdiye kadar 300 binden fazla kişinin izlediği belgeselde gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

"Kulaklarını çektim, hepsi çoluk çocuk"

Belgeselin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri ise Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'la ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Deniz Gezmiş'in Filistin'e giderken kendisinden izin istediğini belirten Perinçek, "Deniz Gezmiş ile Mahir Çayan dolduruşa geldi. Kulaklarını çektim. Toyluk bu. Hepsi çoluk çocuk." ifadelerini kullandı.

"Bu zübüğü ciddiye almayın"

Perinçek'in sözleri tartışma konusu olurken, Perinçek'e başta Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş olmak üzere sol kesimden çok sayıda tepki geldi. Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Konu Perinçek bile olsa tümünü izlemeden yorum yapmamak için açtım, 3 dakika sonra kapattım. İlk oyumu 61 seçiminde TİP'e verdim diyor, Aybar'ın konuşmasından etkilenmiş.

1- TİP 1961 seçimlerine giremedi.

2- Aybar, 1962'de Genel Başkan oldu. (Özet, bu Zübüğü ciddiye almayın!)" ifadelerini kullandı.