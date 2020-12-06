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Entübe edilmişti! Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi

Koronavirüs nedeniyle 24 Kasım'da hastaneye yatırılan ve 3 gün sonra entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumunda gelişme yaşandı.

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Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural, korona virüsü nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Deneyimli hocanın durumu hakkında sık sık bilgilendirme yapan ailesinden, Vural'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir haber geldi. 

Tecrübeli hoca 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor.

"İkinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır"
Vural Ailesi'nden geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor." demişti.

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