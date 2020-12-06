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Vicdansızlar! 12 köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

BURSA'da bir grup hayvansever, Yenişehir ilçesinde boş bir arazide ağzı bağlı olarak onlarca yavru köpeği ölmek üzereyken buldu. Kurtarılan yavru köpekler İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

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İnegöl'de ikamet eden ve hayvansever dostu olarak tanınan Hatice Terkenli bir grup arkadaşıyla sokak hayvanlarını beslemek için gezdiklerinde Yenişehir ilçesi Ayaz mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide çuvallardan sesler geldiğini fark etti.

Yavru köpekler ölümden son anda kurtarıldı

Hayvanseverler çuvallara yaklaştıklarında ağızlarının bağlı olduğu ve köpek seslerinin geldiği gördü. Hemen bir bıçakla çuvalları kesen duyarlı vatandaşlar ölmek üzere olan yavru köpekleri kurtardı. Kurtarılan köpekler ihbar üzerine gelen İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri tarafından alınarak tedavileri yapılmak üzere götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Terkenli, şunları söyledi: Hayvanları beslemek için geldik ama gördüğümüz manzara karşısında resmen kanımız dondu. Ben mama verirken bir diğer arkadaşımız çuvalların kıpırdadığını gördü. Baktığımızda canlı bir şekilde ağzı bağlanmış bir şekilde hayvanları buraya bırakmışlar. Buradan sesleniyorum lütfen bu vicdansızları kansızları görenler yetkililere ihbar etsin

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