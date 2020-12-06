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Yargıtay "bomba var" yazılı boş kutuyu bırakana verilen beraati bozdu

Anadolu Ajansı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, jandarma lojmanı önüne "bomba var" yazılı boş ayakkabı kutusu bırakan sanığın, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediğine hükmetti.

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 Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki jandarma lojmanı önüne "bomba var" yazılı boş ayakkabı kutusu bırakıldı. Yapılan inceleme sonucunda kutuyu bırakan kişi tespit edildi.

Davada Kadirli 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Sanığın eyleminin, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu oluşturduğu sonucuna ulaşan Daire, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesini bozma nedeni yaptı.

Sanık söz konusu suçtan, 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle yerel mahkemece yeniden yargılanacak. 

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