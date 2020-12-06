BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  SAĞLIK

DSÖ Türkiye'den artan vaka uyarısı: Çöküş yaşanabilir

DSÖ Türkiye ofisinden Dr. Irshad Ali Shaikh, Türkiye'deki koronavirüs verilerinden haberdar olmadıklarını belirterek "Endişe verici seviyede yüksek sayılarla karşı karşıyayız" açıklaması yaptı. Dr. Shaikh, sağlık sistemiyle ilgili 'çöküş yaşanabilir' uyarısı yaptı.

Abone ol

Türkiye'de 11 Mart'ta tespit edilen ilk vakanın üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Bugüne kadar açıklanan resmi verilere göre 520 binin üzerindeki kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs testi (PCR) pozitif çıkan, fakat semptom göstermeyenlerin sayısının açıklanmaması, sağlık örgütlerinin 'turkuaz tablo ile saha ciddi biçimde çelişmekte' olduğu eleştirisini yöneltmesine neden oldu.

"Biz bu verilerin farkında değildik"

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ülke ve Avrupa Merkez İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Ofisi Geçiçi Başkanı Dr. Irshad Ali Shaikh, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Halkımızla ilk olarak paylaşmadıklarımızı DSÖ ile paylaşmıyoruz" dediğini hatırlatarak "Biz bu verilerin farkında değildik" dedi.

Shaikh, tüm dünyada semptom göstermeyenlerin 'sessizce virüsün yayılmasına neden olduğuna' vurgu yaptı.

"Endişe verici seviyede yüksek sayılarla karşı karşıyayız"

DSÖ'nün her ülkeden semptom göstersin göstermesin pozitif çıkan herkesin rapor edilmesini istediğini vurgulayan Shaikh, "Türkiye için asemptomatik kişi sayılarının paylaşılması rahatlatıcı, çünkü gerçekten salgının yayılımını engellemekte önemli" açıklamasında bulundu.

DSÖ Türkiye ofisinden Dr. Shaikh, "Türkiye'deki durumun da diğer ülkeler gibi" olduğunu belirterek "Endişe verici seviyede yüksek sayılarla karşı karşıyayız" dedi. Shaikh, "Daha fazla test yapmanın sadece pozitif vakaları değil, aynı zamanda yüksek oranda salgını yayma riski olanların ortaya çıkmasını" da sağladığına vurgu yaptı.

"Türkiye, tıpki diğer ülkeler gibi sokağa çıkma yasağıyla birlikte harekete geçiyor" diyen Shaikh Türkiye'de alışveriş merkezlerine HES kodu olmaksızın girilemediğine dikkat çekti. Shaikh sözlerini, "Bu açıdan bakıldığında tedbirler daha güçlü bir biçimde uygulanıyor. Umarız ki önemli oranda virüsün yayılmasının önüne geçer ve vaka sayıları düşer" diye sürdürdü.

DSÖ'den 'Çöküş yaşanabilir' endişesi

Türkiye'deki sağlık sistemi üzerinde gün geçtikçe artan yüke de değinen Shaikh, "Her ne kadar Türkiye'deki hastanelerde durum diğer ülkeler, Avrupa ya da Amerika'daki kadar kötü durumda olmasa da, bu şekilde devam ederse o zaman biz de, sağlık sisteminin, hastane sisteminin çöküşünü yaşayabiliriz" uyarısı yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Birçok büyükşehirde artan hasta sayıları nedeniyle kamuda hastane servislerinin dolduğu, yoğun bakımlarda ise yer kalmadığına dair hastane yöneticilerinden, yerel yöneticilerden, tabip odalarından, sağlık ve emek-meslek örgütlerinden bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İlçeye gelenler karantinaya alındı! Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin 50 milyondan fazla aşı veremedi! Nisan'da aşıya gerek yok
Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması: Uzun kuyruklar, ekmeğimizin en ucuz ekmek olmasındandır
Erkan Baş'tan Perinçek'e sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın
Türk uzmanlar yaptı dünyada ilk ve tek! Burun damlası Covid-19 aşısı üretildi yüzde 99 koruyor
ABD’de gündem Türkiye’ye yaptırım! "Bu, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir"
Tiyatro oynanıyor PKK çekilmedi! Sincar'ı boşaltmadılar iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Ford'un Türkiye fabrikasıyla ilgili önemli adım: İnşaat başladı
Sol Yanım Serra kim oynuyor Özge Yağız yaşı kaç?
Bekir Pakdemirli açıkladı! 14 bin 476 projeye, 1.2 milyar euro destek
Yargıtay "bomba var" yazılı boş kutuyu bırakana verilen beraati bozdu
Gonca Vuslateri dizileri hangisi Gonca Vuslateri sevgilisi kim yaşı kaç?
Cengiz Kurtoğlu nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar