İlçeye gelenler karantinaya alındı! Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı

Vatandaş kendi köyünde ve mahallesinde vaka olduğunu bilince daha temkinli ve dikkatli davranmaya başladı. Kendi mahallesinde daha önce vaka olup olmadığını bilmediği için daha rahattı. Vaka olduğunu, özellikle yoğun bir vaka olduğunu öğrendiği andan itibaren komşusuyla akrabasıyla daha sınırlı ilişki kurmaya başladı. Bu da vakaların ciddi şekilde azalmasına katkı sundu" diye konuştu.