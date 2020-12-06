Valilik açıkladı! Giresun'da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelliler idari izinli sayılacak

GİRESUN Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin, yeni tip koronavirüs (Kovid­-19) nedeniyle ikinci bir emre kadar idari izinli sayılacaklarını bildirdi.

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Giresun Valisi Enver Ünlü imzasıyla yayımlanan karar yazısında, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin, Kovid-­19 nedeniyle 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren ikinci bir emre kadar idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, alınan kararın kamu kurum ve kuruluşlarına iletildiği aktarıldı.