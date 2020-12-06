BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  YEREL

Valilik açıkladı! Giresun'da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelliler idari izinli sayılacak

 GİRESUN Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin, yeni tip koronavirüs (Kovid­-19) nedeniyle ikinci bir emre kadar idari izinli sayılacaklarını bildirdi. 

Abone ol

Giresun Valisi Enver Ünlü imzasıyla yayımlanan karar yazısında, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin, Kovid-­19 nedeniyle 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren ikinci bir emre kadar idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, alınan kararın kamu kurum ve kuruluşlarına iletildiği aktarıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
DSÖ Türkiye'den artan vaka uyarısı: Çöküş yaşanabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin 50 milyondan fazla aşı veremedi! Nisan'da aşıya gerek yok
Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması: Uzun kuyruklar, ekmeğimizin en ucuz ekmek olmasındandır
Erkan Baş'tan Perinçek'e sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın
Türk uzmanlar yaptı dünyada ilk ve tek! Burun damlası Covid-19 aşısı üretildi yüzde 99 koruyor
ABD’de gündem Türkiye’ye yaptırım! "Bu, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir"
ÖNCEKİ HABERLER
Ford'un Türkiye fabrikasıyla ilgili önemli adım: İnşaat başladı
Sol Yanım Serra kim oynuyor Özge Yağız yaşı kaç?
Bekir Pakdemirli açıkladı! 14 bin 476 projeye, 1.2 milyar euro destek
Yargıtay "bomba var" yazılı boş kutuyu bırakana verilen beraati bozdu
Gonca Vuslateri dizileri hangisi Gonca Vuslateri sevgilisi kim yaşı kaç?
Cengiz Kurtoğlu nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar