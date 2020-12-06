Koronavirüs aşılarıyla ilgili bilmek istediğiniz her şey! Hangi aşı kaç para ne kadar koruyacak

Dünya genelinde koronavirüs tedavisinde hangi aşılar kullanılacak? Hangi aşı hangi teknoloji ile üretiliyor? Hangi aşı neden üretiliyor, nasıl kullanılıyor? Korona aşılarının bağışıklık oranları neler? Hangi aşı hangi koşullarda saklanacak? Hangi aşıya bir dozu için kaç para ödenecek? İşte tüm bu soruların cevapları...

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Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, koronavirüs aşılarını karşılaştırdı. Hangi aşı nasıl üretildi? Hangi aşı Covid-19'dan ne kadar koruyor? Hangi aşının fiyatı çak lira? İşte Prof. Dr. Tarlacı'nın sosyal medya hesabından yaptığı o karşılaştırmalar...

Dünya genelinde koronavirüste kullanılacak aşılar



1-) Biontech / Pfizer Aşısı - Almanya / ABD

2-) Sputnik V Aşısı - Rusya

3-) Moderna Aşısı - ABD

4-) Oxford / Astra Zeneca Aşısı - İngiltere / İsveç

5-) Sinovac Aşısı - Çin

Hangi aşı hangi teknoloji ile üretiliyor?

1-) Biontech / Pfizer Aşısı - RNA Tabanlı

2-) Sputnik V Aşısı - Viral Vektör

3-) Moderna Aşısı - RNA Tabanlı

4-) Oxford / Astra Zeneca Aşısı - Viral Vektör

5-) Sinovac Aşısı - Geleneksel

Geleneksel Aşı: Geleneksel aşılarda enfeksiyona sebep olan virüsler, zayıflatılarak ya da etkisizleştirilerek vücuda enjekte ediliyor, böylelikle vücut, kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse karşı bağışıklık kazanmayı öğreniyor.

RNA Tabanlı Aşı: RNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine, genetik bilgisini taşıyan RNA zincirinden kritik bir kısım vücuda enjekte ediliyor.

Viral Vektör Aşı: Viral vektör aşılarında da yine gen teknolojisi kullanılarak, virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüs içine yerleştiriliyor ve vücuda enjekte ediliyor.

Hangi aşı neden üretiliyor? Nasıl kullanılıyor?

1-) Biontech / Pfizer Aşısı - Sentetik kod ( Aşı, kişinin koluna enjekte edildiğinde kas hücreleri, virüsü imal etmeye başlıyor )

2-) Sputnik V Aşısı - Canlı Hücre ( Virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüs içine yerleştiriliyor ve vücuda enjekte ediliyor. )

3-) Moderna Aşısı - Sentetik kod ( Aşı, kişinin koluna enjekte edildiğinde kas hücreleri, virüsü imal etmeye başlıyor )

4) Oxford / Astra Zeneca Aşısı - Canlı Hücre ( Virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüs içine yerleştiriliyor ve vücuda enjekte ediliyor )

5-) Sinovac Aşısı - İnaktif virüs ( Tavuk Yumurtası vasıtasıyla çoğaltılan inaktif virüs enjekte ediliyor)

Açıklanan bağışıklık oranları

1-) Biontech / Pfizer Aşısı - Yüzde 95

2-) Sputnik V Aşısı - Yüzde 92

3-) Moderna Aşısı - yüzde 95

4-) Oxford / Astra Zeneca Aşısı - Yüzde 70

5-) Sinovac Aşısı - Yüzde 90

Hangi aşı hangi koşullarda saklanacak?

1-) Biontech / Pfizer Aşısı: -70° (6 ay) / 4° (1 hafta)

2-) Sputnik V Aşısı: 4° (6 ay)

3-) Moderna Aşısı: -20° (6 ay) / 4° (30 gün)

4-) Oxford / Astra Zeneca Aşısı: 4° (6 ay)

5-) Sinovac Aşısı: 2-8° arası (3 yıl)

Doz başına fiyatı kaç para?

1-) Biontech / Pfizer Aşısı: 19,5 $

2-) Sputnik V Aşısı: 10 $

3-) Moderna Aşısı: 25-37 $

4-) Oxford / Astra Zeneca Aşısı: 3 $

5-) Sinovac Aşısı: 29 $ (Çin'de şuanki fiyatı) Yurtdışı fiyatının 13-15 $ olması bekleniyor

Hangi aşı kaç günde bir yapılacak?

1-) Biontech / Pfizer Aşısı: 28 gün ara ile 2 doz

2-) Sputnik V Aşısı: 21 gün ara ile 2 doz

3-) Moderna Aşısı: 28 gün ara ile 2 doz

4-) Oxford / Astra Zeneca Aşısı: 28 gün ara ile 2 doz

5-) Sinovac Aşısı: 14 gün ara ile 2 doz