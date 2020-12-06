Yılbaşı hindisi fiyatı ne kadar 2020 kaç paradan başlıyor?

2020'yi geride bırakmaya 2021'i karşılamaya az bir zaman kaldı. Bu sene vatandaşlar koronavirüs ve kısıtlamalar nedeniyle yılbaşına evinde girecek. Bu sene de yılbaşı soflarının vazgeçilmezi hindi olacak. Peki yılbaşı hindisi kaç paradan başlıyor, nereden alınır?

Abone ol

Yılbaşı çin geri sayım başladı, yılbaşı hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Bu sene yılbaşı çoşkusu evimizde yaşanacak. Koronavirüs yasakları dahilinde dışarı çıkmak yasak olacak. O nedenle herkes evinde ailesiyle birlikte yılbaşına girecek. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi ise yine hindi olacak. Peki hindiler bu sene kaç para, yılbaşı hindisi fiyatı kaç paradan başlıyor?

Yılbaşı hindisi fiyatları: Amerikan bronz hindinin ortalama 6 kilogram fiyatı 120 TL ile 350 TL arasında değişiyor. Organik doğal köy hindisi 200 TL'den satılırken, Kandıra hindisinin satış fiyatı ise 165 TL olarak açıklandı. Köyden direk üreticilerin yetiştirdiği hindiler ise 250 TL'den alıcı buluyor.

Hindi alırken nelere dikkat edilmeli: Hayrabolu’daki çiftliğinde yıllardır hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, iyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını belirterek, sarı ise yağ bağlamışsa iyiliğinin oradan anlaşılabileceğini söyledi.

Kanatlarının altında sarılık olmayan hindinin yağ yapmadığı bilgisini paylaşan Çetin, hindinin yağlı olduğunda daha çok lezzetli ve besili olduğunu belirtti.

Hindi etinin sarı olması gerektiğini, tüy olmaması gerektiğini ifade eden Çetin, kazık tüyünün olmaması gerektiğini vurguladı.

Hindi dolma tarifi: Hin­di ma­ri­ne mal­ze­me­le­riy­le 24 saat ma­ri­nede bek­le­ti­lir. Kre­ma, ga­le­ta unu, in­ce di­lim­len­miş havuç, yu­mur­ta, so­ğan, pı­ra­sa, ke­kik ve fı­rın­lan­mış kes­ta­ne ka­rı­şı­mın­dan harç ya­pı­lır ve hin­di­nin içine güzelce dol­du­ru­lur. 180 de­re­ce fı­rın­da nar gi­bi kı­za­ra­na dek hindi pi­şi­ri­lir. İçi­nin piş­me­si adına üze­ri ka­pa­tı­lıp yeniden pi­şir­me­ işlemi de­vam edi­lir. Hin­di fı­rın­la­nır­ken altı, seb­ze ve so­ğanla bes­le­nir, 2 bar­dak su ilave edilir.

Kızınca şayet hâlâ piş­me­miş­se üstünü ali­min­yum fol­yoyla kapatın ve yeniden fırına koyun. Et­ra­fı fı­rın­lan­mış kes­ta­ne, ta­ze soğan, kekik ve biberiyeyle süsleyin. Ya­nın­da­ki seb­ze ha­zır­la­nır­ken iri doğ­ran­mış ka­rı­şık seb­ze­ler kı­tır kalana kadar su­da haşlayın. Ardından te­re­ya­ğın­da soteleyin. Ha­zır­la­nan seb­ze­ler ve iç pi­lav ile birlikte ser­vis edebilirsiniz.