BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  YEREL

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

 BÜYÜKÇEKMECE Belediye Başkanı Hasan Akgün,  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abone ol

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün koronavirüse yakalandı. Akgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Büyükçekmece ailem, son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim. 

Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı
28 gün sokağa çıkma yasağı şart! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Seyahat yasağı şart
DSÖ Türkiye'den artan vaka uyarısı: Çöküş yaşanabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin 50 milyondan fazla aşı veremedi! Nisan'da aşıya gerek yok
Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması: Uzun kuyruklar, ekmeğimizin en ucuz ekmek olmasındandır
Erkan Baş'tan Perinçek'e sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu
Yılbaşı hindisi fiyatı ne kadar 2020 kaç paradan başlıyor?
Mersin'de kaydedildi! İlk defa gördüğü drone'dan kaçmaya çalıştı
Milli Savunma Bakanlığı: Son 1 ayda 28 operasyon icra edildi, 58 terörist etkisiz hale getirildi
Yarıyıl tatili ne zaman? MEB 15 tatili için gün verdi
Ali Cem Köroğlu kimdir kaç yaşında ölüm sebebi nedir?
Yorumlar