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28 gün sokağa çıkma yasağı şart! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Seyahat yasağı şart

Koronavirüs salgınıyla ilgili Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan seri uyarılar geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının yeterli olmayacağını belirten Ceyhan, "Tam kapanma 28 gün olmalı, 14 gün işe yaramaz" dedi. Prof. Dr. Ceyhan, seyahat yasağının da şart olduğunu söyledi.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Tam kapanma 28 gün olmalı, 14 gün işe yaramaz. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Sonradan alınan önlemler işe yaramadı" dedi.

İstanbul'da vakalar biraz düştü ama!

FOX TV’de konuşan Prof. Dr. Ceyhan, "İstanbul'da vaka biraz düştü ama fark etmiyor. İstanbul'dan her yere seyahat var. Bir yerde azalırken başka şehirde artıyor. Nisan, mayıs aylarında alınması gereken önlemler alınmadı” düşüncesini dile getirdi. Ceyhan şöyle devam etti:

- İl Hıfzıssıha kurullarının alacağı önlemlerin anlamı kalmadı, çünkü bütün ülkeye yayıldı. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz.

- Hastalığı taşıyanları yüzde 20'lik bölümü süper bulaştırıcı.

- Tam kapanma 28 gün olmalı. 14 gün işe yaramaz. 14 gün bir kuluçka süresidir. Önleme için 2 kuluçka süresi yani 28 gün kapanma gerekiyor.

- Erken dönemde alınmayan önlemler sonradan alınınca işe yaramadı.

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