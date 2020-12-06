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İzmir'de belediye kiracılarına müjde! Tunç Soyer: Kira alacaklarını 3 ay erteledik

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle kira alacaklarını 3 ay erteledi. Belediye kiracılarının aralık, ocak, şubat ayı kiraları ertelenecek.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, belediye kiracısı esnafın 3 aylık kiralarını erteleme kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Koronavirüs'le mücadele kapsamındaki yeni önlemler nedeniyle belediyemizin kiracısı esnaf da sıkıntılı günler yaşıyor. İsteyen kiracılarımızın aralık, ocak, şubat kiralarını erteleme kararı aldık. İnşallah bu günleri birlikte aşacağız. Esnafımızın da yanındayız." ifadesini kullandı. 

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