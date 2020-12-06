Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyorum' iddiasıyla ilgili olay cevap!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Telefonlarım dinleniyor" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "iftira" karşılığını verdi. Habertürk yazarı Kübra Par, "Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz" yazınca Süleyman Soylu "Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur" uyarısı yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par'ın, "Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz" başlıklı yazısını, "Kübra Hanım, yazık, üzüldüm adınıza. Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur" sözleriyle eleştirdi.

'Adınıza üzüldüm, kurguya teslim olmuşsunuz'

Bakan Soylu, Twitter hesabından Kübra Par'ın paylaşımının altına, "Kübra Hanım, yazık, üzüldüm adınıza hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur... Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz..." yorumunu yaptı.

'Anamuhalefet liderinin dinlenmesi devlet sapıklığıdır'

Paylaşımlarına devam eden Soylu şöyle devam etti: "Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum Ya iftira sahipleri?! Anamuhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır, Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır!"

Kübra Par ne yazdı?

Kübra Par bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24 yazarı Murat Sabuncu ile yaptığı mülakatta, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini, bu yüzden ailesinin tedirgin olduğunu söylediğini hatırlatarak, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır' diye yanıt vermiş. Ardından da eklemiş: 'İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir.' İnşallah öyledir ama şimdi sokağa çıkıp yoldan geçen 100 kişiye 'Sizce CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun telefonu dinleniyor mudur?' diye sorsak, 100’ü de 'Tabii ki dinleniyordur' der." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Hatta üstüne 'Peki sizin telefonunuz dinleniyor mudur?' diye sorsak kalıbımı basarım en az yarısı kendisinin de dinlendiğini iddia eder. Dolayısıyla Bakan Soylu, görevi gereği 'Hayal ürünü, gerçek dışı' dese de haklı veya haksız çoğu kişiyi inandıramaz muhalefet liderinin dinlenmediğine. Dolayısıyla sorun hakikatten ziyade algıda bu algı nasıl değiştirilebilir kamu yönetiminin üzerinde durması gereken asıl mesele bu." ifadesini kullandı.