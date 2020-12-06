Kayseri Tabip Odası Başkanı aşı yaptırmayacaklara isyan etti: SGK kapsamından çıkarılsın

KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, koronavirüs için geliştirilen aşıları olmayı reddedenlere tepki gösterdi. Şahin, aşı olmayanların koronavirüs tedavi masraflarının SGK kapsamından çıkarılmasını önerdi.

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Koronavirüs aşılarında sona gelinmesiyle, çoğunluğu Çin'den olmak üzere Türkiye tarafından sipariş edilen ve kısa bir süre sonra yapılması planlanan aşılara toplumun bazı kesimleri kuşku ile yaklaşırken, bazıları da aşı olmayı reddediyor.



Aşıyı reddeden kesim için öneride bulunan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, "Dünyada ve ülkemizde aşı uygulamaları başlıyor. Salgının yatışması için en büyük umudumuzu ve halkın sağlığını aşı karşıtlarının içi boş söylentilerine feda edemeyiz. O nedenle, aşı olmayı reddedenlerin Covid-19 tedavi masraflarının SGK ödeme kapsamından çıkarılmasını öneriyorum" dedi.







"İnanılmaz komplo teorileri var"

Gazete Duvar'dan Çağdaş Caner Koçak'ın haberine göre, katıldığı TV programında koronavirüs aşısı için görüşlerini belirten Şahin, aşı karşıtlarının negatif bir hava oluşturduğunu dile getirerek, "Öyle bir hava oluşturuyorlar ki, işte aşı üreten bilim insanları küreselcilerin adamı, aşıya yatırım yapanlar ve üreten firmalar öcü, doktorlar zaten kendilerine ne söylenirse onu yapıyorlar gibi inanılmaz komplo teorileri var" diye konuştu.



"O üretimin bir süreci var"

Şahin, doktorların onurlu, vicdanlı ve şerefli insanlar olduğunu belirterek, "Bu aşı denen şey şeffaf bir şekilde yayınlanıyor, yani kaç hayvanda denendi, kaç insanda denendi nasıl yapıldı, etkisi ne kadar oldu, nasıl yan etkiler görüldü. Biz bunları okuyoruz" ifadelerini kullandı.







'Hastalık mı yoksa aşı mı daha tehlikeli?'

Aşıların genel olarak kas ağrısı, yorgunluk ve aşı bölgesinde ağrı gibi yan etkileri olabileceğini belirten Şahin "Şimdi hastalık mı daha tehlikeli yoksa aşı mı daha tehlikeli? Yani bunu tartışmaya bile gerek yok. Birileri bundan para kazanıyor diye karşı çıkanlar var. Ya kazanacak bu işin tabiatı bu. Bugün hepimizin kullandığı ağrı kesicilerden de birileri para kazanıyor. O üretimin bir süreci var ve bu süreçte hiçbir getirisi olmaksızın sürekli yatırım yapılıyor." diye konuştu



"Bende karşı dururum"

Şahin, işin sömürüye dönüşmesi ihtimali konusunda, "Bu bir sömürüye dönüşüyorsa ki dönüştüğü taraflar var. Buna hep birlikte karşı çıkalım. Bende ahlaklı vicdanlı şerefli bir Türk doktoru olarak buna bende karşı dururum" dedi.