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Şanlıurfa'da feci olay! 1 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay cuma günü Viranşehir ilçesine bağlı Elgün kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre annesinin hasadı yapılan mısırı toplamak için gittiği tarlada uyuttuğu 1 yaşındaki Ahmet Umut Yeten, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Alevlerin arasından çıkarılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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