BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  SAĞLIK

Merkel'den koronavirüs açıklaması: Tünelin sonunda ışık görüyoruz

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, aşılar sayesinde 'koronavirüsün yenilebileceğini' umduğunu belirterek "Pandeminin başlamasından dokuz ay sonra nihayet artık tünelin sonunda ışık görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Almanya Başbakanı Merkel haftalık video mesajında, koronavirüs pandemisiyle ilgili gelişmelere yer verdi. Merkel, yakında piyasaya sürülmesi beklenen aşılar sayesinde koronavirüsün 'yenilebileceğini' umduğunu söyledi ancak bunun birkaç ay içinde gerçekleşmeyeceğinin de altını çizdi.

"Artık tünelin sonunda ışık görüyoruz"

DW Türkçe'nin haberine göre Merkel, "Pandeminin başlamasından dokuz ay sonra nihayet artık tünelin sonunda ışık görüyoruz" ifadesini kullandı. Yakında çok sayıda aşının onay almasının beklendiğini ifade eden Almanya Başbakanı, "Sonrasında adım adım virüsü yenebiliriz" dedi.

"En geç yazın toplu aşılamaların olacağı konusunda iyimserim"

Tedarik zincirlerindeki gecikmelerden ötürü Pfizer/Biontech'in aşısının başlangıçta umulduğu kadar çok sayıda piyasaya sürülemeyeceği ortaya çıkmıştı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, aşı adayının ruhsat alması halinde ilk aşılamaların başlayabileceğini söyledi. Spahn, mart ayı sonuna kadar ülkede 10 milyon dozdan fazla aşının kullanıma hazır hale geleceğine inandığını belirtti.

t-online haber portalına bir mülakat veren Spahn, "O zamana kadar sadece Biontech'ten 11 milyon dozun alınması gerçekçi olur" dedi. Spahn, Biontech aşısına izin çıkması halinde gelecek aylarda üç ila dört milyon dozun kullanıma hazır olacağını söyledi.

Toplamda beş aşı adayının yıl ortasına kadar ruhsat alacağını tahmin ettiğini ifade eden Spahn, en geç yaz mevsiminde toplu aşılamaların başlayacağını ifade etti. Spahn, "En geç yazın toplu aşılamaların olacağı konusunda iyimserim" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İkinci el araç alacaklar dikkat! En çok neler satılıyor, piyasada son durum nasıl? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Nakdi destek ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı
Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyorum' iddiasıyla ilgili olay cevap!
İYİ Parti'den olay iddia! Bilim Kurulu üyeleri istifa etmek istiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı
28 gün sokağa çıkma yasağı şart! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Seyahat yasağı şart
DSÖ Türkiye'den artan vaka uyarısı: Çöküş yaşanabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da feci olay! 1 yaşındaki çocuk yanarak can verdi
Sokağa çıkma cezası kaç para yasağı delen kaç para ödeyecek?
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu
Somer Şef sevgilisi kimdir eşi Aslı Sivrioğlu'ndan neden boşandı?
Beyoğlu'nda operasyonda balya balya ele geçirildi
Yarıyıl tatili ne zaman? MEB 15 tatili için gün verdi
Yorumlar