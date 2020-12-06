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Masterchef Ebru Has kimdir kaç yaşında aslen nereli?

Masterchef 2020 Türkiye'de adım adım büyük finale giderken bu hafta eleme potasına giren isimlerden biri Ebru oldu. 28 yaşındaki Ebru'nun hayatı ise merak konusu oldu. Zaman zaman şeflerin tepkisi çeken Ebru Has evli mi, sevgilisi kim?

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Masterchef Türkiye 2020'de büyük final artık yaklaşıyor. Her hafta elenen bir ismin olduğu yarışmada bu hafta eleme potasına giren isim Ebru Has oldu. Takım arkadaşları tarafından sevilen ve elinin lezzetine güvenen Ebru 28 yaşında. İşte Masterchef Ebru hakkında merak edilenler...Masterchef Ebru kimdir: 28 yaşında olan Ebru Has aslen Düzce Akçakocalı. Yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve bu turun ardından ilk 16 yarışmacı arasına girdi.

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