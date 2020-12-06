KYK sonuçları açıklanıyor YURTKUR sonuç sorgulama ekranı açılıyor

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak cevap için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda. Koronavirüs ile mücadeleden dolayı artan vakalara karşı yüzyüze eğitime başlamayan üniversite öğrencileri yaptıkları KYK burs başvurularının sonuçlarını heyecanla bekliyor. İşte KYK sonuç sorgulama ekranı

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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. KYK burs/kredi hakkından yararlanmak isteyerek başvuru işlemlerini 8 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden tamamlayan öğrenciler, başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklamaya odaklandı. KYK burs başvuru şartlarını kapsayan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler sonraki süreçte taahhütname ve Ziraat Bankası üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, e devlet KYK burs sonuç ekranı ve ayrıntılar.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak:

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

KYK sonuçları açıklandı iddiası:

KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı karıştırdı. Ancak kurum üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yer alan iddialar sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu'nin Twitter hesabına çok sayıda paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde detaylara yer vereceğiz.

e devlet sonuç ekranı: KYK burs başvuru sonuçları açıklandığı zaman sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile açıklanacak. Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak. 2020 KYK burs başvuru sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

KYK BAŞVURU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Burstan yararlanacak öğrenciler:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.