Bakan Hulusi Akar ve Mustafa Varank, sabotaj iddiası sonrası bir kez daha test etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'yi bir kez daha test ederek o anların görüntülerini paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılmış, Erdoğan'ın konuşmasının ardından motorun çalıştırılmasının beklendiği anlarda yaşanan aksaklık görüntüyü yansımıştı.

"Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" sözleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da bulunduğu törende TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz” demiş ve test ekibini de “Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın” sözleriyle uyarmıştı.

Pek çok hava platformuna güç verecek ilk milli helikopter motorumuz TS 1400’ün TUSAŞ'a teslimi gerçekleşti.



Gaz türbinli motor teknolojisine sahip Türkiye, havacılık sektörünün yıldızlarından biri olacak.#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/J7L03GfQzj — Mustafa Varank (@varank) December 5, 2020

İki bakan motoru yeniden test etti

Törenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte ilk milli helikopter motorunu yeniden test ederek o anların görüntülerini sosyal medya hesabından “Pek çok hava platformuna güç verecek ilk milli helikopter motorumuz TS 1400'ün TUSAŞ’a teslimi gerçekleşti. Gaz türbinli motor teknolojisine sahip Türkiye, havacılık sektörünün yıldızlarından biri olacak” notuyla paylaştı.

İlk milli helikopter motorunu üreten TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ise motorun yeniden test edildiği anların videosunu sosyal medya hesabından, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla TEI-TS1400 motorumuzu bir kez daha test ederek TUSAŞ'a gururla teslim ettik” sözleriyle paylaştı.