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İstanbul'da baygınlık geçiren iş arkadaşına tecavüz etti! Müstehcen fotoğraflarını yaydı

İSTANBUL'da kendisini kötü hissettiği bir anda arkadaşından yardım isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı.

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İstanbul'da Haziran ayında yaşandığı öğrenilen olayda Yeşim Ç., bir mekanda alkol kullanmıştı. Alkolün etkisinde olan genç kız, kendinde olmadığı için iş arkadaşı Arif T.'den yardım istedi. Mekana almaya gelen Arif T., alkolün etkisinde olan genç kızın bu durumundan faydalanmak istedi. Mağdur kızı evine bırakması gerekirken kendi evine götürdü. 

Arif T., eve gittikten sonra kendisinde olmayan, alkollü olan genç kızın iradesi dışında birlikte oldu. Bu durumu arkadaşı Yunus Ö.'e anlattı. Arkadaşı, birlikte olduğu genç kızın müstehcen fotoğrafını istedi. Bunun doğrultusunda arkadaşına genç kızın fotoğraflarını çekerek gönderdi.

Genç kız kendini kıyafetsiz halde buldu
Sabah uyandığında kendisini başka bir evde, kıyafetsiz halde bulan Yeşim Ç., iş arkadaşının kendisiyle rızası dışında birlikte olduğunu anladı. Kendisine yapılanların hesabını sormak isteyen genç kız ikinci bir şokla karşılaştı. İş arkadaşı Akif T.'nin kendisinin müstehcen fotoğrafını çektiğini ve yaydığını öğrendi. İlk olarak kendi rızası olmadığını alkollü halinde faydalandığını söyleyerek iş arkadaşından şikâyetçi oldu.

Müstehcen fotoğraflarını yaydı
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre şikayet sonrasında ifadesi alınan Arif T., birliktelik esnasından genç kızın rızası olduğunu üzerine atılı suçu kabul etmediğini fakat fotoğrafını çekerek arkadaşına gönderdiğini kabul etti. Arkadaşı Yunus Ö.'ün ifadesi alındı. İfadesinde suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Yapılan araştırma sonrasında Yunus Ö.'ün genç kızın fotoğrafını başka bir arkadaşına gönderdiği, yaydığı tespit edildi. Haklarında yürütülen soruşturma sonrası savcılık iddianameyi hazırladı.

Alkollü halinden yararlandı
Genç kızın alkollü halından yararlanan ve fotoğrafını çekerek yayan Arif T.'nın 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 30 yıl 5 ay hapsi isteniyor. Fotoğrafı isteyerek başkalarına gönderen Yunus Ö.'ün 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 8 yıl hapsi isteniyor. Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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