Yağışlar yarı yarıya azaldı! Edirne'de ise neredeyse hiç su kalmadı

Meteoroloji'nin, "2020 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu"na göre kasım ayı yağışları normale göre yüzde 49 azaldı, bu oran Edirne'de ise yüzde 96 oldu.

Abone ol

Hafta içi 36 saat su kesintisi yapılan Edirne'de kasım ayında yağışlar normale göre yüzde 96 düştü. Kent geçen ay 4 gün yağış aldı, bu yağışlarda metrekareye düşen yağış 4,4 kilogram olarak ölçüldü.

Yaz mevsiminde çok az yağış düştü

Son yılların en kurak yazının yaşandığı kente bu yaz çok az yağış düştü. 2018 yılı yaz döneminde metrekareye 172 kilogram, 2019 yılında 119 kilogram yağış düşen Edirne, bu yaz mevsiminde ise 50 kilogram yağış aldı. Bu yıl haziran ayında metrekareye 48 kilogram yağış alan kente temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise çok az yağış düştü.

Meriç 2, Tunca 5 kat daha az seviyede akıyor

Kaynağını Bulgaristan'dan alan, Edirne'de derelerden ve yağışlardan beslenen Tunca ve Meriç nehirlerinde de su seviyesi oldukça azaldı. Geçen yılın aralık ayına göre Meriç 2 ve Tunca 5 kat daha az seviyede akıyor.

DSİ istatistiklerine göre, Meriç geçen yıl aralık ayının ilk 5 gününde 152,6 metreküp/ saniye ortalamasıyla akarken bu yıl aynı dönemde 80 metreküp/saniye seviyesinde akıyor. Tunca Nehri'nde ise seviye düşüklüğü daha belirgin.

Geçen yıl aralık ayının ilk beş gününde 11,6 metreküp/saniye ortalama seviyesinde akan Tunca bu yıl 2,25 metreküp seviyesinde ilerliyor.

Debilerin düşmesi sonucu nehir ortalarında oluşan kum adacıkları, su seviyesinin ne denli düştüğünü gösteriyor.