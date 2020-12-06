Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Telefonlarımız ve bulunduğumuz mekanlar dinleniyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Saadet lideri Kemal Karamollaoğlu da telefonlarının dinlendiğini iddia etti.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisinin, çocuklarının ve eşinin telefonlarının dinlendiği iddia etmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet lideri Temel Karamollaoğlu da telefonlarının dinlendiğini iddia etti. Karamollaoğlu iddiasını bir adım daha ileri götürerek bulundukları mekanların da dinlendiğini öne sürdü.

Bulunduğumuz mekanlar dinleniyor!

Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Temel Karamollaoğlu telefonların dinlendiği iddiası hakkında, “Bu konuda benim de bir inancım var. Telefonlarımızın ve bulunduğumuz mekanların dinlendiğini düşünüyorum. Ancak bizim gizleyecek bir durumumuz olmadığı için bundan rahatsız da değiliz. İstedikleri gibi dinleyebilirler, bu bizim için problem teşkil etmiyor.” diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum" dedi. "Korumalarım elinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ciddi bir tehdit var tabii. Benden rahatsız olan ciddi bir kesim var. İktidar kanadı da bundan rahatsız" diyen Kılıçdaroğlu şöyle demişti: "Ama bu bizi korkutmaz, bir tane Kemal Kılıçdaroğlu yok ki, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var."