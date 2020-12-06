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Tepki çeken görüntü! ABD'de polisin noel ağacı ülkeyi karıştı!

Demirören Haber Ajansı

ABD'nin Alabama eyaletinde yerel polisin sabıkaların resimleriyle süslenmiş Noel ağacı ülke krize neden oldu. Polisin sosyal medyadan paylaştığı “haydut fotoyla süslenmiş Noel ağacı” paylaşımı binlerce kişiyi kızdırdı.

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Hristiyan aleminin kutsal bayramı sayılan Noel bir çok ülkede koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde kutlanıyor. ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile County Şerif Departmanlığı'nda görevli polisler bu yıl çeşitli suçlardan yakaladıkları suçluları kamuoyuna göstermek için ilginç bir yöntem izledi. Eyalet polisi Noel ağacını çeşitli suçlardan yakalanmış 32 suçlunun fotoğraflarıyla süsledi. "Haydut fotolarıyla süslenmiş Noel ağacı” adını taktıkları Neol ağacını sosyal medyadan paylaşan Mobile County Şerif Departmanlığı binlerce kişinin tepkisine neden oldu. 

Polis departmanlığı konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Bu yıl Mobile sokaklarından kaç tane haydut yakaladığımızı göstermek için ağacımızı haydut fotorağlarıyla ile süsledik! Sadık takipçilerimiz olmadan bunu başaramazdık!" ifadelerini kullandı.


Binlerce kınama mesajı
Binlerce sosyal medya kullanıcısından gelen eleştiri üzerine polis, paylaşımı kaldırdı. Alabama Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) yapılan paylaşımı "bölücü ve zalim" olarak nitelendirerek kınadı.  

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