Baş ağrısıyla uyandı aniden yere yığıldı! Kendine geldiğinde hayatının şokunu yaşadı
40 yaşındaki kadın bir sabah hafif bir baş ağrısıyla uyandıktan sonra kendini iyi hissetmediğini fark etti ve yere yığıldı. Kendine geldiğinde ise hayatının şokunu yaşadı
Hayatını fitness eğitmenliği ve bloggerlık yaparak kazanan genç kadın, son derece sağlıklı bir yaşam sürüyordu. Bir sabah hafif bir baş ağrısıyla uyandıktan sonra banyoda yere yığıldı. Kendine geldiğinde ise hayatının şokunu yaşadı.
Brezilya'nın sahil kasabası Santos'ta yaşayan fitness eğitmeni ve blogger Fernanda Ferreira, sağlıklı beslendiği ve düzenli olarak spor yaptığı bir yaşam sürüyordu.
Fernanda, egzersiz rutinlerini kaydetmeye ve Instagram üzerinden paylaşmaya başladıktan sonra sosyal medyada takipçileri artmaya başladı ve sadık bir hayran kitlesi oluşturdu.
Ancak dört ay önce yaşadığı olayla hayatı tepeden tırnağa değişti. Genç kadın bir sabah hafif bir baş ağrısıyla uyandı.