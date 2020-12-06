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Muğla'da ekmek dolabındaki not herkesi üzüntüye boğdu

İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de tatil ve lüks yaşam denilince ilk akla gelen Bodrum'da dün gece bir marketin ekmek dolabına sıkıştırılan bir not görenleri şaşkına çevirdi.

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İlginç olay Bodrum Gümbet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir marketin önünde duran ekmek dolabında bir gün önceden kalan ekmeklerin yanına el yazısı ile bir peçete kağıdına yazılı not bırakıldı.

Sabah artan ekmekleri almak için gelen fırıncı tarafından bulunan notta “Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı, cevap yazın” ve “Sokakta kalıyorum, ekmekler artıyor, üç tane ekmek artmış, izin verirseniz artan ekmekleri almak isterim” yazılıydı. Duygu dolu anlar yaşayan fırıncı notu market sahibi ile paylaştı. Sosyal medyada da paylaşılan not kısa sürede yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından yüzlerce yorum aldı.

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