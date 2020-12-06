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Fatih Karagümrük konuk ettiği Çaykur Rizespor'u devirdi

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Erken gollere sahne olan karşılaşmada Fatih Karagümrük, rakibini 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Fatih Karagümrük'ün golleri 15 ve 25'te Ndao'dan gelirken; Çaykur Rizespor'un tek sayısını 20'de Meriah kaydetti. Çaykur Rizespor, 90+1'de beraberlik golünü buldu ancak faul gerekçesiyle gol iptal edildi. Fatih Karagümrük, ligdeki puanını 15'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 13 puanda kaldı.

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15. dakikada Karagümrük öne geçti. Jimmy'nin soldan açtığı ortada topa arka direkte gelişine sert vuran Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Melnjak'ın soldan ortasında arka direkte Balkovec'in üzerinden kafa vuruşunu yapan Meriah, topu ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Karagümrük tekrar öne geçti. Ndao, sağdan sürerek getirdiği topta Sobiech ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Önünde rakibi olmasına rağmen şutunu çeken Ndao, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1

90+1. dakikada Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta Meriah'ın indirdiği topu Emir Dilaver ağlara gönderdi ancak hakem golü Meriah'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük: 2 - 1 :Çaykur Rizespor

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye (Dk. 62 Salibur) (Dk. 76 Chahechouhe), Jimmy Durmaz (Dk. 86 Vato Arveladze), Sobiech (Dk. 46 Mevlüt Erdinç)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 46 Tarık Çetin), Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah (Dk. 73 Yasin Pehlivan), Baiano (Dk. 41 Tunay Torun), Onur Bulut (Dk. 46 Michalak), Fernando (Dk. 62 Samudio), Remy

Goller: Dk. 15 ve 25 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 20 Meriah (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Sobiech, Dk. 85 Mevlüt Erdinç, Dk. 88 Vato Arveladze, Dk. 90+2 Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Donsah (Çaykur Rizespor)

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