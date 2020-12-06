Türk Tabipleri Birliği yöneticisi sözde Kuzey Kürdistan temsilcisi olarak PKK konferansında

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki uzantılarından biri olan ve PKK'nın sözde akademisyen yapılanması Kurd-Akad Derneği tarafından düzenlenen 'Kürt doktorlar ve müttefik meslekler' konulu konferansa Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın da sözde 'Kuzey Kürdistan' temsilcisi olarak katılacağı ortaya çıktı.

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Avrupa'da PKK'ya bağlı akademisyenleri örgütlemek üzere kurulan, Almanya merkezli Kurd-Akad Derneğinin düzenlediği 'Kürt doktorlar ve müttefik meslekler' konulu konferansa Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyinden bir ismin katılacağı ortaya çıktı. 16 Ocak 2021'de internet üzerinden yapılacak konferansta konuşmacılar arasında TTB Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya da yer alıyor.

Konferans programında Yerlikaya'nın 'sözde Kuzey Kürdistan' temsilcisi olarak yer alacağı belirtiyor. Kürt Akademisyenler Ağı olarak da nitelendirilen Kurd-Akad Derneği Başkanı Dr. Dersim Dağdeviren'in de katılacağı konferansta Yerlikaya dışında 3 doktorun da sözde Güney, Doğu, Batı Kürdistan adına konuşma yapacağı kaydediliyor.

Etkinlik programında konferansta ayrıca 'Kürdistan'da savaşlar, krizler ve pandemiler bağlamında sağlık yapıları' konusunun da işleneceği kaydediliyor.