Türk Tabipleri Birliği yöneticisi sözde Kuzey Kürdistan temsilcisi olarak PKK konferansında
Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki uzantılarından biri olan ve PKK'nın sözde akademisyen yapılanması Kurd-Akad Derneği tarafından düzenlenen 'Kürt doktorlar ve müttefik meslekler' konulu konferansa Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın da sözde 'Kuzey Kürdistan' temsilcisi olarak katılacağı ortaya çıktı.Abone ol
Avrupa'da PKK'ya bağlı akademisyenleri örgütlemek üzere kurulan, Almanya merkezli Kurd-Akad Derneğinin düzenlediği 'Kürt doktorlar ve müttefik meslekler' konulu konferansa Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyinden bir ismin katılacağı ortaya çıktı. 16 Ocak 2021'de internet üzerinden yapılacak konferansta konuşmacılar arasında TTB Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya da yer alıyor.
Konferans programında Yerlikaya'nın 'sözde Kuzey Kürdistan' temsilcisi olarak yer alacağı belirtiyor. Kürt Akademisyenler Ağı olarak da nitelendirilen Kurd-Akad Derneği Başkanı Dr. Dersim Dağdeviren'in de katılacağı konferansta Yerlikaya dışında 3 doktorun da sözde Güney, Doğu, Batı Kürdistan adına konuşma yapacağı kaydediliyor.
Etkinlik programında konferansta ayrıca 'Kürdistan'da savaşlar, krizler ve pandemiler bağlamında sağlık yapıları' konusunun da işleneceği kaydediliyor.
Diyarbakır'daki özel bir hastanede görevli olduğu belirtilen tıbbi onkoloji uzmanı, Diyarbakır Kulp doğumlu 40 yaşındaki Uzm. Dr. Halis Yerlikaya, son seçimde yeniden TTB Merkez Konseyine seçilmişti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Yerlikaya, 2010-2012 ve 2018-2020 arasında da TTB Merkez Konseyi Üyeliği görevinde bulunmuştu.