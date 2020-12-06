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Uzman doktordan koronavirüs uyarısı: Cinsel hayatınız tehlikede

Uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) erkeklerde ereksiyon problemleri de dahil olmak üzere birçok kalıcı hasara neden olabileceği konusunda uyardı. Koronavirüsün sağlığımız üzerindeki etkileriyle ilgili ABD'de yapılan bilimsel çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Dena Grayson, "Durum gerçekten endişe verici, koronavirüs sadece can almıyor, aynı zamanda uzun vadeli, ömür boyu sürecek hasarlar oluşturuyor" dedi.

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Konunun uzmanlarına göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış erkeklerde ereksiyon problemleri görülebilir ve kalıcı hasar ortaya çıkabilir.

ABD'de yapılan bilimsel çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Dena Grayson, "Bir erkeğin iyileştikten sonra bile cinsel performansının azabileceğinin düşünüyoruz" dedi. ABD'li hekim Grayson, "Henüz virüsün uzun vadeli sonuçlarını gözlemleyemedik, kalıcı zihinsel ve fiziksel hasarlara yol açtığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Dr. Grayson, "Uzmanlar arasında erkeklerin virüsten uzun vadeli ereksiyon sorunları yaşayabileceğine dair gerçek bir endişe var çünkü virüsün dolaşım sisteminde sorunlara neden olduğu biliniyor" diye ekledi.

Grayson, insanların çoğu virüsten kurtulmuş gibi görünse de zihinsel fonksiyon problemleri de dahil olmak üzere zaman geçtikçe daha fazla uzun vadeli olumsuz sonuçlar bekledikleri konusunda uyardı.

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