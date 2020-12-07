Trump'ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, avukatı Rudy Giuliani'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. Trump, avukatı için, "Bir an önce iyileş" dedi.
.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020