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Trump'ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, avukatı Rudy Giuliani'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. Trump, avukatı için, "Bir an önce iyileş" dedi.

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