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Yasak kalktı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik felç oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Koronavirüs salgını ile mücadele için haftasonu uygulanan kısıtlama saat 05.00'de sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve D-100 Karayolunda hareketlilik başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 38 oldu.

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