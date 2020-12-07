Yasak kalktı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik felç oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.Abone ol
Koronavirüs salgını ile mücadele için haftasonu uygulanan kısıtlama saat 05.00'de sona erdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve D-100 Karayolunda hareketlilik başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 38 oldu.
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