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Emre Belözoğlu isyan etti: Bu şekilde devam etmez

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada ''Çok rahatsızız, biz rahatsızız, bu şekilde devam etmez. Herkes bunu bilsin. Biz sahaya odaklanmak istiyoruz ama buna müsade edilmiyor. Mevcut durumdan çok rahatsızız.'' dedi.

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Geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor deplasmanında galip geldi. Maçı 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertliler, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Serdar Aziz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe, maçın ardından yaptığı açıklamada 'Hakemlere ayar çekilsin' ifadelerini kullandı.

''Bu şekilde devam etmez''
Karşılaşmanın ardından A Spor'a konuşan Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Çok rahatsızız, biz rahatsızız, bu şekilde devam etmez. Herkes bunu bilsin. Biz sahaya odaklanmak istiyoruz ama buna müsade edilmiyor. Mevcut durumdan çok rahatsızız.''

Ne olmuştu?
Serdar Aziz'in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Serdar Aziz, pozisyonu izlemeye giden hakem Ali Palabıyık'a yönelik itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Hakem inceleme sonrası beyaz noktayı gösterirken bu kez elle oynama nedeniyle Serdar Aziz'e ikinci sarı kartını gösterdi ve milli futbolcu oyun dışı kaldı.

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