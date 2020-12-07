Emre Belözoğlu isyan etti: Bu şekilde devam etmez

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada ''Çok rahatsızız, biz rahatsızız, bu şekilde devam etmez. Herkes bunu bilsin. Biz sahaya odaklanmak istiyoruz ama buna müsade edilmiyor. Mevcut durumdan çok rahatsızız.'' dedi.

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Geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor deplasmanında galip geldi. Maçı 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertliler, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Serdar Aziz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe, maçın ardından yaptığı açıklamada 'Hakemlere ayar çekilsin' ifadelerini kullandı.

''Bu şekilde devam etmez''

Karşılaşmanın ardından A Spor'a konuşan Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Çok rahatsızız, biz rahatsızız, bu şekilde devam etmez. Herkes bunu bilsin. Biz sahaya odaklanmak istiyoruz ama buna müsade edilmiyor. Mevcut durumdan çok rahatsızız.''