Bomba iddia: Hakemler Fenerbahçe'nin kafasını kopartmaya çalışıyor

Spor yazarları Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 kazandığı Yukatel Denizlispor maçıyla ilgili ne dedi? Hakem Ali Palabıyık'ın art niyetli olduğunu savunurken Erol Bulut'a da eleştiriler vardı.

Abone ol

Geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor deplasmanında galip geldi. Maçı 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertliler, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Serdar Aziz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe, maçın ardından yaptığı açıklamada 'Hakemlere ayar çekilsin' ifadelerini kullandı.

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendiği maçı değerlendirirken hakem Ali Palabıyık'ın art niyetli olduğunu savunurken Erol Bulut'a da eleştiriler vardı.

Erman Toroğlu: Şu anda teknik direktör Erol Bulut, havada bulut, şampiyonluğu unut kıvamında.

Ahmet Çakar: Bu ülkede bugün Fenerbahçe aleyhine verilen penaltılara penaltı diyen adamlarla futbol konuşmayın. Fenerbahçe'nin kafasını kopartmaya çalışıyorlar. Bunu geçen haftalarda da söyledim. Hakemler Fenerbahçe'nin aleyhine çalışıyor. Bunu bana faal bir hakem söyledi.

Reha Kapsal: Konya maçı Fenerbahçe'nin normal golünü iptal ediyorsun. Denizli maçında ikinci yarı, Serdar'ı atıyorsun. Olmayan penaltıyı veriyorsun. Bunlar doğru kararlar değil.

Abdülkerim Durmaz: Fenerbahçe kazanmasına rağmen taraftarı mutsuz. Bu sadece ülkemizde olur. Çünkü ligimizi hakem müsveddeleri yönetiyor. Fenerasyon oluyor, Zorlu oluyor, başka şeyler oluyor. Gören de her sezon Fenerbahçe şampiyon oluyor sanar. Yedinci sezonumuz bizim.

Rasim Ozan Kütahyalı: Serdar Tatlı'nın bu saatten sonra yapacağı tek şey istifadır. Fenerbahçe taraftarı %100 haklıdır.

Erman Özgür: Serdar Aziz bana göre özellik olarak Fenerbahçe'nin en iyi stoperi fakat öyle özellikleri var ki, iyi stoper oluşunun üstünü kendi kendine çiziyor.

Serdar Ali Çelikler: Maçın 54. dakikasına kadar bir maç oynandı ki onu daha sonra yorumlayacağım. 54'den itibaren Fenerbahçe'ye karşı Ali Palabıyık ve onu bu cürete iten MHK'nın mücadelesi başladı. Bu kötü niyetli, bu zaten maçın başından beri Fenerbahçeli oyunculara fırça atan, "Buranın hakemi benim" triplerinde olan bu adam, Fenerbahçe'ye karşı içeride berbat yönettiği G.Saray maçından sonra tavır geliştirdi. Ben bunca yıldır maç seyrediyorum. Kötü hakem ile kötü niyetli hakemi anlarım. Ali Palabıyık bu maça F.Bahçe puan kaybetsin diye çıkmıştı. Serdar Tatlı MHK'sı açıkça algılardan etkilenmiş. İsmi Metin Oktay'dan gelen hakem atama komitesi başkanı Metin Tokat ve Serdar Tatlı MHK'sı acilen kendine gelmeli. Ahmet Çakar'a faal bir hakemin bariz bir şekilde "F.Bahçe aleyhine çalıyoruz" açıklaması hala soruşturulmadı. 54. dakikadan sonrası için Erol Bulut'a tek eleştirim Cisse'yi daha evvel çıkarması gerektiğidir. Cisse iyi bir futbolcu değil. Top tutamıyor, pas veremiyor oyuna katkısı sıfır. Ceza alanı içinde etkili bir golcü. Erol Bulut'un bu özelliğini değiştirmesi gerek. Anadolu takımı kafasını bırakmalı. Thiam'ı erken alsa, "pas oyununa dönelim" dese bu kadar baskı yemezdi.

Mehmet Demirkol: Beşiktaş maçındaki çok kötü oyun ve sonuçtan sonra gelen galibiyet önemli. İlk yarıda sadece Caner’in servislerinden oyun 4’e 5’e gidebilirdi, bu doğru. Türkiye’de hiç çıkmayan tarzda bir itiraz sarı kartından Serdar Aziz’in atılışı da takımı etkiledi. Buna da itiraz yok. Ancak ne olursa olsun 2-0 önde şampiyonluk adayı bir Fenerbahçe, lig 20.'sine karşı 10 kişi de olsa pas yaparak oyunu soğutabilmeli. Oyunu kalesinden uzağa taşıyabilmeli. Elinde Sosa, Caner, Gökhan, Ozan, Pelkas, Cisse, Valencia vs vs. varken pas dizileri oluşturabilmeli. Bu yetenek ve tecrübe seviyesindeki bir takım 40 dakika bu kadar mahkum oynamamalı. Fenerbahçe 10 pas ve üstü dizilerde ligin 14.’sü. İki pas yaptıktan sonra hemen topu karambole vuruyorlar. Bir şekilde top ileri çıkarıldığında ise orta yapılıyor. Erol Bulut’un yeni alternatifler bulması şart. Bu kadar kolay top kaybedilmez.