9 yerinden bıçakladı, tüfekle 3 yerinden vurdu! Mutlu Bilvar kocasının özrünü kabul etti
İZMİR'de 9 yerinden bıçaklanan, tüfekle bacağından vurulup sakat kalan kadın, ölüm tehditleri savuran kocasını affetti. Cani kocasını cezaevinde ziyaret eden kadın, ifadede bakın neler söyledi.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Mutlu Bilvar (27), bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı Doğukan Bilvar (29) ile evlenmek istiyordu. Mutlu, ailesinin tüm itirazlarına rağmen Doğukan ile evlendi. Çiftin iki çocukları oldu. Bir süre her şey yolunda gitti ancak Doğukan Bilvar gittikçe agresifleşerek şiddet uygulamaya başladı.
9 yerinden bıçakladı: Yeni Asır'ın haberine göre 2018 yılının Nisan ayında yine böyle bir kavga sırasında Doğukan Bilvar karısını tam 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın tedavisinin ardından gittiği evinde yine şiddet görünce, bu evliliği bitirmeye karar verdi.
Karakola giderek kocasını şikayet eden Mutlu Bilvar, telefonunu kapattı ve yerini kimsenin bilmediği bir arkadaşının evine sığındı.
Dedektif gibi iz sürdü: Ancak 2019 yılının Mayıs ayında Doğukan Bilvar, dedektif gibi iz sürerek karısının Konak'ta saklandığı evi buldu. Kocasının evi bastığını gören Mutlu da evin arka bahçesinden kaçmak istedi.