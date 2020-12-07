9 yerinden bıçakladı, tüfekle 3 yerinden vurdu! Mutlu Bilvar kocasının özrünü kabul etti

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Mutlu Bilvar (27), bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı Doğukan Bilvar (29) ile evlenmek istiyordu. Mutlu, ailesinin tüm itirazlarına rağmen Doğukan ile evlendi. Çiftin iki çocukları oldu. Bir süre her şey yolunda gitti ancak Doğukan Bilvar gittikçe agresifleşerek şiddet uygulamaya başladı.