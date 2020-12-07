Adana'da 80 yaşında judoya başladı 2 yıl sonra koronavirüse yenildi

ADANA'da judo sporuna merak salan 82 yaşındaki Ayten Alataş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Abone ol

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan Ayten Alataş, 2 yıl önce judocu torunu Ayşe Begüm Türk'ü antrenmanlara götürüp getirirken judoya merak sardı. 80 yaşında judoya başlayan Ayten Alataş, yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Ayten Alataş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Alataş, verdiği röportajında, “Sahayı bana bıraktılar ben de sporumu yapıyorum. Hevesimi aldım. Allah ömür verir ve 80 yıl daha yaşarsam yine sporumu yapacağım” demişti.