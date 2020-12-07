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Trump’ın avukatı Giuliani koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani corona virüsüne yakalandı.

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Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen ABD’de çok tartışmalı bir isim de hastalığa yakalanan isimler arasına katıldı. Corona virüsüne yakalanan kişi ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani.

Trump’ın seçim sürecinde otoparklarda yaptığı basın toplantıları ve Borat filmine malzeme olması gibi olaylarla gündeme gelen 76 yaşındaki Giuliani’nin, Arizona, Michigan ve Georgia eyaletlerine yaptığı ziyaretlerden sonra testi pozitif çıktı.

''Bir an önce iyileş Rudy, devam edeceğiz”
Eski New York Belediye Başkanı olan Giuliani’nin durumunu ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan duyurdu. Trump mesajında, “New York tarihinin en mükemmel Başkanı ve tarihin en usulsüz seçimini ortaya çıkarmak için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani Çin virüsüne yakalandı. Bir an önce iyileş Rudy, devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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