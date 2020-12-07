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Emniyet'ten Batman'daki cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Batman'da cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın terör örgütünün desteğiyle algı malzemesi haline getirildiği ve 27 şahıs hakkında adli sürecin başlatıldığı açıklandı.

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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kız çocuğun istismar edildiği, olaya kamu görevlilerinin da karıştığı iddia edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur çocuğun tecavüze uğradığı, hamile kaldığı beyanı olduğunu, soruşturmanın yürütüldüğünü, bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanan cinsel taciz olayıyla ilgili, sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 05/12/2020 tarihinde Batman İli Gercüş ilçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gercüş ilçesinde uğradığı cinsel istismar olayı ile ilgili 1 kişinin tutuklandığını belirtmişti.
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