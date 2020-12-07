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Emre Belözoğlu telefonu kapattı Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray kaptı

Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden bakın nasıl kaptı.

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Galatasaray'ın sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendiği maçta takımının son golünü atan Kerem Aktürkoğlu, adından bir hayli söz ettirdi. Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı. İşte detaylar...

Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için ''Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz'' raporunu verdi. 

''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem''
Sabah'ın haberine göre; sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Ancak talepleri duyan Emre Belözoğlu, ''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem'' diyerek telefonu kapattı.

850 bin TL maaş
Bu dönem ise Galatasaray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti.

Emre ile idmana çıkmıştı

Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi. U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı. 

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