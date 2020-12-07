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Daum'dan sonra 'Erol Bulut' başarısı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Christoph Daum'dan sonra bir ilke imza attı.

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Süper Lig'de 11'inci hafta oynanırken sarı-lacivertli ekip, 23 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Bu sezon deplasmanda puan kaybetmeyen Fenerbahçe, Denizli deplasmanından da 3 puanla dönmenin sevincini yaşadı. 2020-21 sezonunda çıktığı 6 deplasmandan eli boş dönmeyen sarı-lacivertli ekip, söz konusu maçların 5'inden galip ayrılırken, 1'inde ise berabere kalarak 16 puanı hanesine yazdırdı. 

EROL BULUT BAŞARISI

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige bir süre ara verilirken, teknik direktör arayışlarını sonlandıran Fenerbahçe, Erol Bulut'un takımın başına gelmesiyle ivme kazandı. Aktif futbolculuk yaşantılarını sonlandırarak idari ve teknik kadroda yer alan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in Erol Bulut'a desteği de meyvelerini vermeye devam ediyor. Yukatel Denizlispor ile oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, tarihin de tekerrür etmesini sağladı. En son 2003-04 sezonunda Christoph Daum takımın başındayken 6 deplasman maçını kaybetmeyen Fenerbahçe'de tarihi Erol Bulut tekerrür ettirdi. 2003-04 sezonunda ilk 6 deplasmandan 3 galibiyet 3 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde ise deplasmandan 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.  Sarı-lacivertli ekip; Çaykur Rizespor (1-2), Göztepe (2-3), Antalyaspor (1-2), Gençlerbirliği (1-5) ve Denizlispor (0-2) deplasmanlarından galip, ezeli rakiplerinden Galatasaray deplasmanından ise golsüz eşitlikle ayrıldı.

BİRLİK OLGUSU HAD SAFHADA

Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcularda bu sezon birlik olgusu had safhada görünüyor. Alınan başarılı sonuçların yanı sıra kötü sonuçların da tek taraflı olmadığını sürekli dile getiren sarı-lacivertliler, bir bütün olarak yollarına devam ediyor. Erol Bulut'un takımın başına gelmesiyle bir bütün olarak hareket eden sarı-lacivertli ekipte yüzler gülüyor. İdmanlarda ve sonrasında birlikteliklerini sürdüren sarı-lacivertli futbolcular bireysel hataları da en aza indirip, sezon sonu Gülen taraf olmak için ellerinden gelenin fazlasını vermeye çalışıyor.

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