CHP'li Akhisar Belediyesi'nden asgari ücret açıklaması: 3100 liraya çıkardık

2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konuşulurken CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlu, yeni yılda belediye çalışanlarının 3100 liradan az olmayacak şekilde asgari ücret alacağını duyurdu.

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2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Toplantıların ikincisi 15 Aralık'ta, üçüncüsü 22 Aralık'ta yapılacak.

Net asgari ücret 2324 lira. İşçi konfederasyonları, bu ücretle bir ailenin geçinmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, hükumetten buna göre bir rakamla masaya gelmesini istiyor. Ayrıca asgari ücretlinin sırtındaki vergi yükünü de eleştiren işçi konfederasyonları, "Asgari ücret tespit edilirken aile faktörü mutlaka dikkate alınmalıdır. Asgari ücretli ailenin geliri de, yılın son aylarında gelir vergisindeki artış nedeniyle azalıyor. Asgari ücretliden alınan damga vergisinin anlamı nedir? Yapılan kesintilerle geçim şartları daha da ağırlaşıyor. Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanların ödedikleri vergi adil duruma getirilmelidir. Ücretli çalışanların ocak ayında aldıkları net ücret vergiler nedeniyle azalmasın” çağrısı yapıyor.

CHP'li belediyenin iddiası: 3.100 TL’den az olmayacak

CHP'li belediyeler ise asgari ücreti önümüzdeki yıl için 3 bin liranın üzerine çekiyor. Manisa'nın CHP'li Akhisar Belediyesi, asgari ücretin 3100 liranın altında olmayacağını duyurdu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılında yüzler gülsün diye belediyemizde çalışan emekçilerimizin asgari ücreti 3.100 TL’den az olmayacak. Darısı tüm Türkiye’deki emekçi kardeşlerimizin başına" dedi.

2021 yılında yüzler gülsün diye belediyemizde çalışan emekçilerimizin asgari ücreti 3.100 TL’den az olmayacak.



Darısı tüm Türkiye’deki emekçi kardeşlerimizin başına… pic.twitter.com/qU6FIlmytG — Besim Dutlulu (@besimecz) December 6, 2020

Kırşehir belediyesi: Her ay 2 milyon kâra geçirdik

CHP’li Kırşehir Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin liraya yükseltildi. Belediyeyi 462 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatan Kırşehir Belediye Bakanı Selahattin Ekicioğlu, uyguladıkları tasarruflarla her ay 3 milyon lira zarar eden belediyeyi, her ay 2 milyon lira kâra geçirdiklerini söyledi.

Sendika temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda çalışanlara yapılan zamları açıklayan Ekicioğlu, “Çalışanlarımıza yüzde 15 ve yüzde 35 arasında değişen zamlar yaptık. Zamlarda yapılan artışların genel ortalaması ise yüzde 25’i buldu. Sosyal haklar da dahil edildiğinde işçilerimize yüzde 40’a varan bir zam yapmış olduk.