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Ebru Has kimdir kaç yaşında hastalığı nedir Masterchef'ten elendi

Masterchef 2020 Türkiye'de adım adım büyük finale giderken bu hafta elenen isim Ebru Has oldu. 28 yaşındaki Ebru'nun hayatı ise merak konusu oldu. Zaman zaman şeflerin tepkisi çeken Ebru Has evli mi, sevgilisi kim?

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Masterchef Türkiye 2020'de büyük final yaklaşırken yarışmaya veda eden son isim Ebru Has oldu. Gözyaşları içinde yarışmadan ayrılan Ebru, şeflerinden ve arkadaşlarından helallik istedi, hatam olduysa affedin dedi. Voleybol oynarken kanser hastalığı geçiren bu vahim olaydan sonra sporu bıraktığını ve yemek yapmaya başladığını yarışmanın başında açıklamıştı.

Takım arkadaşları tarafından sevilen ve elinin lezzetine güvenen Ebru 28 yaşında. İşte Masterchef Ebru hakkında merak edilenler...

Masterchef Ebru kimdir: 28 yaşında olan Ebru Has aslen Düzce Akçakocalı. Yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve bu turun ardından ilk 16 yarışmacı arasına girdi.

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