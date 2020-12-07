Asist Burak Yılmaz'dan gol Yusuf Yazıcı'dan

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Lille, sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup ederken ev sahibi ekibin gollerinden birini Yusuf Yazıcı kaydetti asisti Burak Yılmaz yaptı.

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Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Lille, sahasında Monaco'yu konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 53'te Jonathan David ve Burak Yılmaz'ın asistinde 62'de oyuna girip 64'te Yusuf Yazıcı kaydetti. Monaco'nun tek golünü ise 90'da Pietro Pellegri attı.

23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta, 10 gol attı ve 2 asist yaptı. Bu sonuçla sezonun 7. galibiyetini alan Lille, 26 puana yükseldi ve 28 puanlı lider PSG'yi takibini sürdürdü. Monaco ise 23 puanda kaldı.

Lille'de diğer milli futbolculardan Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Burak Yılmaz ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.