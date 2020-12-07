Çin treni geri döndü iddiasıyla ilgili Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan açıklama

Çin'e uğurlanan TCDD'nin ilk ihracat treninin geri döndüğü iddiaları üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklama yaparak, "Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor." dedi.

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Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya hesabından Marmaray Kazlıçeşme istasyonundan uğurlanan ilk ihracat treninin geri döndüğünü iddia etmişti.

Bu paylaşım sonrası ilk açıklama TCDD'den geldi. TCDD'nin resmi twitter hesabından yayınlanan görüntülerde Çin'e uğurlanan ihracat treninin çeşitli istasyonlarda çekilmiş görüntülerine yer verildi.

Konuya ilişkin son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi.

Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treniyle ilgili "Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor." dedi.