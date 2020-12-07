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Reymen Melek şarkısı sözleri nasıl kim yazdı?

Scorp ve Youtube videoları fenomen olan ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen Reymen'in merakla beklenen son şarkısı Melek yayınlandı. Kısa sürede 1 milyon olan şarkının sözleri merak edildi. İşte Reymen Melek şarkısı sözleri.

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Fenomen isimlerden biri olan Reynmen yeni  şarkısı Melek'i paylaştı. Derdim Olsun ile müzik hayatına atılan Reynmen şarkıları arasında Leila, Ela da yer almaktadır. Peki Reynmen Melek şarkı sözleri nelerdir? Reynmen kimdir, gerçek adı ne?

Reynmen yeni şarkısı Melek'i tüm dijital platformlarda yayınladı. Reynmen'in yeni şarkısının klibi 1 saatte 500 bin kez izlendi. İşte Reynmen Melek sözleri ve klibi!

Hazır değildim, bi’ anda oluverdi
Nasıl anlatsam sana, ıçimdeki bu derdi
olamıyorum ya hayallerime mani
seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi

çook güzelsin yani
meleksin bu garip çocuksa fani
düştün gökyüzünden, gözümdekiler halkalar
hep senin yüzünden

çook ıhtimalli ne olur
o zaman bu benim halim
dayanmak çok zor buna
beni de al yanına
beni de al yanına
beni de al yanına
gidelim bu dünyadan
beni de al yanına

geçeceği yok çektiğim dertlerin
düzenim kalmadı razıyım her şeye
ya beni al ya da öldür
beni yor beni boğ beni soy
benim ol deli oldum baksana..
rüya ıle yaşamanın arasında
sıkışıp kaldım ınandım ahh, yalanlarına

bi’ yerdeyim yollar sonunda diyorlar
hiç uğraşma bir daha olmaz
bu saatten sonra..

çook güzelsin yani
meleksin bu garip çocuksa fani
düştün gökyüzünden gözümdekiler halkalar
hep senin yüzünden

çook ıhtimalli ne olur
o zaman bu benim halim
dayanmak çok zor buna
beni de al yanına
beni de al yanına
beni de al yanına
gidelim bu dünyadan
beni de al yanına

Reymen kimdir: Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Aktaş yayımladığı bir videosunda kendisini Kürt kökenli olarak tanımlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretimden liseyi tamamlamıştır. Aktaş, günümüzde Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.

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