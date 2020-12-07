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İstanbul Arnavutköy'de taş ocağında göçük! İki işçi feci şekilde can verdi

ARNAVUTKÖY'de taş ocağında göçük meydana geldi. Feci olayda Sabit deniz ve Nuri Deniz isimli işçiler hayatını kaybetti.

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İstanbul Arnavutköy'de taş ocağında yaşanan göçükte iki işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre İstiklal Mahallesi Devlet Caddesi'nde bulunan taş ocağından sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükle birlikte taş ocağından bulunan bir iş makinesi de devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Göçükte ağır yaralanan Sabit Deniz isimli işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Toprak altında kalan bir diğer işçi Nuri Deniz ise ekipleri uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Nuri Deniz'in de hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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