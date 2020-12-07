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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunduğu Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin, "Akdeniz'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz Çalıştayı"na video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın gündeminde 10-11 Aralık'ta yapılacak Türkiye'ye yaptırımı görüşecek olan AB liderler zirvesi vardı. Türkiye'nin haklarına işaret eden Erdoğan, diğer yandan AB'ye diyalog çağrısı yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Türkiye gelişmeleri tribünden izleyemez"

Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir.

AB'ye Yunanistan ve Rum kesimi uyarısı

Avrupa Birliği, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir.

Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik.

Korsan zihniyete karşı dik duruş

Kimsenin hakkını, hukukunu gasbetme peşinde değiliz. Haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz.

Ülkemiz, Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil; barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır.

Tam aktörler aynı masa etrafında buluşmalı

Akdeniz'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz.

Doğu Akdeniz'e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin de yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerimiz halen masada duruyor.

Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum.

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