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AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız

Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel, "10 Aralık'ta AB zirvesinde konuyu değerlendireceğiz, elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız" diye konuştu.

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Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel, Türkiye'nin diplomatik girişimlere rağmen Yunanistan ile arasındaki gerilimi azaltmadığını ve AB üye ülkelerinin artık yaptırımları değerlendireceklerini söyledi.

"Elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız"

"Bence bu kedi-fare oyunu sona ermeli" diyen Michel, "10 Aralık'ta AB zirvesinde konuyu değerlendireceğiz, elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki olayları ve kazaları önlemek için kurulan ayrıştırma usulleri mekanizmasının çalıştığını ve bunu güçlendirmek istediklerini söylemişti.

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