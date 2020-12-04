AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız
Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel, "10 Aralık'ta AB zirvesinde konuyu değerlendireceğiz, elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız" diye konuştu.Abone ol
Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel, Türkiye'nin diplomatik girişimlere rağmen Yunanistan ile arasındaki gerilimi azaltmadığını ve AB üye ülkelerinin artık yaptırımları değerlendireceklerini söyledi.
"Elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız"
"Bence bu kedi-fare oyunu sona ermeli" diyen Michel, "10 Aralık'ta AB zirvesinde konuyu değerlendireceğiz, elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki olayları ve kazaları önlemek için kurulan ayrıştırma usulleri mekanizmasının çalıştığını ve bunu güçlendirmek istediklerini söylemişti.